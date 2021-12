João Pedro Sousa é o preferido para suceder a Jorge Simão no Paços

Vasco Samouco Hoje às 18:04 Facebook

Os pacenses já trabalham no sentido de preencher o vazio no comando técnico. Ex-treinador do Boavista está na primeira linha de sucessão, à frente de Mário Silva e Pedro Emanuel.

Confirmada a saída de Jorge Simão, o Paços de Ferreira já está no terreno para encontrar o substituto.

Os dirigentes pacenses querem garantir o próximo treinador o mais rápido possível, sendo que já há contactos em andamento. João Pedro Sousa, que deixou o Boavista há duas semanas, é o preferido, mas há alternativas caso as negociações não cheguem a bom porto.

Mário Silva, que está sem clube há mais de um ano, e Pedro Emanuel, que deixou recentemente o Al Nassr (Arábia Saudita), também estão no radar do Paços de Ferreira.