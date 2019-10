João Pedro Sousa eleito treinador do mês de setembro

Hoje às 10:46 Facebook

Técnico conduziu o FC Famalicão à vitória na totalidade dos jogos disputados no nono mês de 2019

João Pedro Sousa, treinador principal do F. C. Famalicão, foi distinguido com o prémio "Treinador do Mês Liga NOS", alcançando um total de 56,16% dos votos, divulgou, esta quinta-feira, a Liga de Clubes.

Na votação participaram todos os técnicos principais deste escalão.

O treinador de 48 anos repetiu, deste modo, a distinção alcançada no mês anterior, logrando manter o conjunto famalicense na liderança da Liga principal, com três vitórias em igual número de jogos.

Na segunda posição ficou Sérgio Conceição, treinador do F. C. Porto, (21,90%) enquanto Bruno Lage, do Benfica, (12,38%) completou o pódio.