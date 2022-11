João Pedro Sousa: "Estou satisfeito pela forma como competimos"

No rescaldo da derrota diante do Sporting, o treinador do Famalicão garantiu estar satisfeito com a exibição dos minhotos e que a equipa está a melhorar.

"Estou satisfeito pela forma como competimos e pela qualidade que tivemos em determinados momentos do jogo, mas nada satisfeito pelo resultado. Acusámos muito o primeiro golo. Na segunda parte acabámos por libertarmo-nos. Na primeira parte o Sporting empurrou-nos para trás, não conseguimos sair. Não estamos confortáveis a jogar em zonas muito baixas. Depois acreditámos que podíamos discutir o resultado, pena o golo ter vindo muito tarde", começou por dizer João Pedro Sousa, garantindo que a equipa tudo está a fazer para melhorar.

PUB

"A ideia foi fechar os corredores, porque os laterais do Sporting quando são extremos têm um número de golos e de assistências impressionante. São jogadores que criam muito desequilíbrio às equipas adversárias. Estamos numa posição delicada e temos de sair rapidamente dela. Temos capacidade e qualidade para o fazer. Agora, depende de nós e do trabalho diário. Estamos a melhorar, embora não ao ritmo que queremos", concluiu.

O Sporting venceu o Famalicão, este domingo, por 2-1. Trincão e Pedro Gonçalves marcaram para os "leões" na primeira parte e Iván Jaime reduziu a desvantagem no segundo tempo. Com este resultado, o clube de Alvalade passou a somar 25 pontos, mais dois do que Casa Pia e Vitória de Guimarães e menos três do que o Sporting de Braga, enquanto o Famalicão somou o segundo desaire seguido e manteve-se no 14.º posto, com 11 pontos.