João Pedro Sousa: "Fomos um bocadinho penalizados sem o merecer"

O treinador do Famalicão promete jogar a segunda mão da Taça de Portugal, frente ao Benfica, com o objetivo único de ganhar "para passar à final". João Pedro Sousa esperava ter saído da Luz com outro resultado que não a derrota, por 3-2.

"Foi um bom jogo de duas equipas portuguesas. Isso é que temos de realçar, isso é que é importante. Começámos a controlar o jogo e por momentos conseguimos dominar. Ficámos confrontáveis no jogo. Conseguimos marcar o nosso primeiro golo e continuamos a ser perigosos, a aproveitar o desequilibro do Benfica. No fim, fomos um bocadinho penalizados sem o merecer", disse o treinador dos minhotos, referindo-se ao golo da vitória do Benfica no último lance da partida, apontado por Gabriel.

"Mas vamos jogar para passar à final. Segunda mão? Fica uma vontade muito grande de ganhar o jogo e conseguir a final. Vamos recuperar e tentar ganhar", concluiu João Pedro Sousa.