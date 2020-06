João Pedro Sousa: "Forçámos o erro do Porto e conseguimos marcar"

Ontem às 23:54 Facebook

O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, enalteceu a atitude corajosa da equipa na vitória sobre o F. C. Porto, reconhecendo as dificuldades que o adversário colocou.

"Fomos uma equipa corajosa. Foi um jogo extremamente difícil para nós, estávamos à espera de um F. C. Porto fortíssimo e foi isso que aconteceu", começou por avançar o técnico dos minhotos, no final da partida, continuando sobre a análise ao encontro: "Numa primeira fase muito pressionante, nós não quisemos alterar em nada a forma como jogámos e como tentámos atacar, não o fizemos da melhor, um pouco lentos, mas também tem a ver com a condição que temos nesta altura, depois desta paragem.

"Com os tempo fomos conseguindo chegar a zonas que pretendíamos para tentar marcar, conseguimos fazê-lo, forçámos o erro do Porto e conseguimos marcar. Depois, calmamente conseguimos pausar o jogo e controlar o Porto, apesar de ter tido algumas oportunidades para marcar. Felizmente tivemos um grande guarda-redes na nossa baliza e uma linha defensiva muito concentrada e muito competitiva", acrescentou João Pedro Sousa.

Segundo o treinador, o empate dos dragões não amedrontou a equipa famalicense. "Sofremos o 1-1 e não abalámos, bem pelo contrário, mantivemos a nossa postura no campo e a nossa forma de tentar chegar à baliza contrária e numa jogada muito bonita, conseguimos encontrar o Pedro Gonçalves entre linhas e num remate de meia distância fizemos o 2-1 e conseguimos aguentar o resultado até ao fim", salientou o técnico, finalizando: "Penso que foi uma vitória justa pelo que jogámos, pelo que corremos, pelo que lutamos, mas também reconhecemos que o Porto nos criou imensos problemas complexos e tivemos de lutar até à exaustão para vencer o jogo".