João Pedro Sousa: "Primeiro e segundo golos foram um soco no estômago"

O treinador do Famalicão vincou que, apesar da derrota diante do F. C. Porto, a equipa minhota pode tirar "muitos pontos positivos" do encontro no Dragão.

"Um dos grandes objetivos era sermos o Famalicão, colocar no jogo o nosso jogo e penso que o conseguimos. Claro que não estamos satisfeitos com o resultado, estamos tristes, temos claramente de fazer melhor. No entanto, um objetivo importante, que era esse, fizemos praticamente todo o jogo. Vimos um Famalicão com as virtudes e os defeitos durante o jogo. Custa dizer que saímos satisfeitos depois de uma derrota por 4-1, mas há muita coisa boa a retirar deste jogo. Algumas coisas que identificámos e que precisamos de corrigir. Este jogo prova-nos que vamos conseguir alcançar o nosso objetivo com estes jogadores, com muito trabalho, dedicação, com muita coragem e cientes que estamos todos a fazer um bom trabalho", começou por dizer João Pedro Sousa, lamentando os dois primeiros golos.

PUB

"Confesso que o primeiro e o segundo golo, para nós, foram um soco no estômago porque percebemos e sabíamos que o F. C. Porto tinha um jogo combinativo de corredores e não conseguimos anular o F. C. Porto nessas combinações. Sentimos demasiado os golos porque, antes do jogo, falámos, e sabíamos que aquilo podia acontecer. Estávamos preparados, mas infelizmente sofremos os golos em situações que fomos falando. O terceiro golo foi uma transição, o F. C. Porto é fortíssimo a partir do momento em que recupera a bola, faz passe vertical e sai em enorme velocidade. Isso custou-nos um bocadinho, mas depois fomos levantando, apoiado no nosso jogo. Fomos rescendo ao longo do jogo, o que é uma questão positiva, em termos emocionais conseguimos ser equilibrados, mesmo com o resultado muito desfavorável", concluiu.

O F. C. Porto venceu (4-1), este domingo, no Estádio do Dragão o Famalicão em jogo da 16.ª jornada da Liga. Galeno, com um bis, Otávio, Taremi e Rui Fonte marcaram os golos do encontro. Com este resultado, os campeões nacionais, que voltaram aos triunfos após o empate frente ao Casa Pia (0-0), somam 36 pontos, a cinco do líder Benfica e a um do Sporting de Braga, segundo colocado, enquanto o Famalicão, que tinha vencido nas duas jornadas anteriores, prossegue no 13.º posto, com 17 pontos.