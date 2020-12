João Pedro Sousa renova contrato com o Famalicão

JN Hoje às 16:08 Facebook

João Pedro Sousa renovou, esta sexta-feira, com o Famalicão. Miguel Ribeiro, presidente dos famalicenses anunciou a extensão de contrato com o técnico de 49 anos, até 2022.

"Este era o último ano de contrato, entendemos fazer a extensão de contrato até 2022. É um momento importante para clube, um momento de renovação do treinador e o que isso implica, é um prolongar de confiança, do acreditar, de estabilidade, um renovar de compromisso, de filosofia e visão que temos para o clube", disse Miguel Ribeiro, presidente do Famalicão.

Na época passada, que marcou a estreia como treinador principal de João Pedro Sousa, o técnico de 49 anos, conduziu o Famalicão à melhor classificação de sempre do clube na Liga. Esta temporada, os minhotos ocupam o décimo lugar com 9 pontos.

"É um orgulho esta renovação. Gostava de começar por falar da minha equipa técnica, a quem eu agradeço a confiança e principalmente a competência. Sem eles seria muito difícil ou impossível fazermos o trabalho que fizemos. Agradeço à Quantum Pacific [empresa que tem a maioria do capital da SAD] pela enorme confiança demonstrada e manifestar o meu espanto pela coragem de um homem [Miguel Ribeiro] que há uns meses viu que eu era a pessoa indicada para um projeto ambicioso e que reparou num treinador adjunto que estava lá longe, que não entra em entrevistas nem em colóquios. Só uma pessoa em Portugal era capaz de apostar num treinador deste perfil e esta pessoa está aqui ao meu lado e mais uma vez agradeço a confiança", atirou.