João Pedro Sousa: "Respeito o Benfica, mas fomos superiores"

Após o empate (1-1) frente ao Benfica, que ditou o adeus do Famalicão à Taça de Portugal, João Pedro Sousa considerou a passagem do Benfica injusta, salientando que, no conjunto das duas mãos, a equipa do Minho foi "superior".

"Gostaria de dedicar um bocadinho deste jogo aos jogadores que fizeram o último jogo para o campeonato que nos correu muito mal [goleada frente ao Vitória de Guimarães]. Quanto ao jogo, foi muito competitivo. Na primeira parte, o Benfica acaba por marcar por um erro forçado. Reagimos muito bem, tivemos boas oportunidades mas não conseguimos concretizar. Mantivemos a pressão e conseguimos subir mais as linhas. Conseguimos empatar e acabamos o jogo completamente te instalados no meio-campo do Benfica. Muito sinceramente, no conjunto dos dois jogos, e eu respeito muito o Benfica, que tem excelentes jogadores e um excelente treinador, penso que fomos claramente superiores nas duas mãos", começou por dizer o treinador dos minhotos, não escondendo a tristeza pela eliminação da prova rainha.

"Dói muito, porque era um sonho que queríamos. Queríamos dar esta prenda aos adeptos e ao clube mas foi por segundos, Se aquele canto na Luz não tivesse entrado... Estávamos na final. Mas é futebol. Gostava de referir que foram dois excelentes jogos e estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Foram fantásticos", concluiu.

O Benfica empatou (1-1), esta terça-feira, frente ao Famalicão no Minho, e é o primeiro finalista da Taça de Portugal. Pizzi aproveitou um passe de calcanhar de Cervi, junto à linha, e inaugurou o marcador. Em cima do intervalo, Patrick William empatou mas o golo foi anulado por fora de jogo. Toni Martínez, já na segunda metade, selou o resultado. Na primeira mão, no Estádio da Luz, os encarnados venceram por 3-2. Na final, o Benfica vai encontrar o vencedor do F. C. Porto - Académica de Viseu, agendado para esta quarta-feira.