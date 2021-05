João Pereira despediu-se dos relvados em Alvalade

JN Hoje às 00:46 Facebook

O defesa direito João Pereira, do Sporting, colocou esta quarta-feira à noite um ponto final na carreira como jogador profissional e na hora da substituição, aos 58 minutos, mesmo sem público, Alvalade fez-se ouvir. O jogador deverá iniciar funções como treinador da formação.

"Sinto felicidade, porque acabei da melhor maneira, consegui ser campeão no Sporting, uma coisa que o clube precisava e já merecia. Uma boa maneira de terminar, um fecho de ciclo, vai começar outro. A vida é mesmo isto", salientou o lateral, de 37 anos, que no final da partida com o Marítimo (vitória por 5-1), foi homenageado pelos leões, que nos ecrãs gigantes do estádio passaram imagens de momentos vividos pelo jogador.

E prosseguiu: "Já imaginava um pouco [que podia ser campeão], o Sporting estava em primeiro, mas a vida deu uma volta, aconteceu o que aconteceu no meu clube na Turquia [Trabzonspor]. Estava prestes a assinar por outro clube, mas recebi a chamada do Sporting, foi a melhor coisa que podia ter acontecido. O Sporting é um clube que aprendi a amar logo da primeira vez que passei aqui, não era preciso muita coisa para me convencerem".

A despedida dos relvados, segundo o jogador, foi bem pensada. "Já não tenho idade para me emocionar, já me preparei há algum tempo para isto. Se calhar amanhã quando acordar será pior", ressalvou.

O futuro quase de certeza passará pelos leões, mas João Pereira foi comedido: "Não está nada definido, ainda, temos de falar. Depois o presidente e o [Hugo] Viana vão designar".

Na hora do adeus, o defesa deixou uma mensagem aos adeptos. "O Sporting é muito grande, aquele apoio como vimos na Academia e no estádio tem de continuar, não é só quando as coisas correm bem. Por vezes o percurso não é tão lindo como foi este ano, mas eles têm de estar sempre aí para apoiar", finalizou.