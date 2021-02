João Pereira e Matheus Reis já treinaram de leão ao peito

JN/Agências Hoje às 17:11 Facebook

Os reforços João Pereira e Matheus Reis treinaram pela primeira vez, esta quarta-feira, com o plantel do Sporting, que está a preparar na Academia de Alcochete a visita de sexta-feira ao Marítimo.

O lateral direito João Pereira está de regresso ao clube leonino, do qual tinha saído em 2016/17 para os turcos do Trabzonspor, enquanto o lateral esquerdo Matheus Reis, que realizou testes médicos na terça-feira, chega por empréstimo do Rio Ave.

Esta época, o defesa brasileiro apenas foi utilizado em dois jogos dos vila-condenses, no início da temporada, não tendo voltado a ser opção depois de ter manifestado o desejo de sair do clube.

No treino desta quarta-feira, o treinador Rúben Amorim voltou a contar com Paulinho, avançado que chegou nesta janela de transferências, contratado ao Sporting de Braga por 16 milhões de euros, por 70% do 'passe'.

Os leões, líderes da Liga, voltam a treinar em Alcochete na quinta-feira, às 10 horas, com Rúben Amorim a dar a conferência de imprensa de antevisão do jogo da 17.ª jornada em casa do Marítimo (10.º classificado), a partir das 15.45 horas, no estádio José Alvalade.