João Pereira renova com turcos do Trabzonspor por mais um ano

JN/Agências Hoje às 20:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O internacional português João Pereira, de 36 anos, que terminava o contrato com os turcos do Trabzonspor no final desta época, renovou por mais um ano.

"O João é um bom profissional, que todos conhecemos muito bem. É um importante jogador de futebol que tem um alto sentimento de pertença, ama Trabzon, ama o Trabzonspor e as pessoas da cidade. Aqui, esperamos que os jogadores de futebol sirvam o nosso clube durante muito tempo, e que completem as suas carreiras de futebol, nacionais ou internacionais, no nosso clube", assinalou o presidente Ahmet Agaoglu na cerimónia de assinatura do novo contrato

O defesa direito luso, que está há quatro épocas na Turquia, depois de ter atuado pelo Benfica e Sporting, além de Gil Vicente, Sp. Braga, Valência e Hannover, agradeceu a confiança do Trabzonspor e assumiu que não esperava ficar tanto tempo ao serviço do emblema turco.

"Quando cheguei ao Trabzonspor não achei que ficaria tanto tempo. Mas, desde o primeiro dia, sempre quis lutar para mostrar o meu melhor desempenho. Hoje, em troca, renovámos o contrato", assinalou o jogador que foi oito vezes internacional por Portugal, com participações no Europeu de 2012 e no Mundial de 2014.