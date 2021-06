João Pereira tem novas funções no Sporting

JN/Agências Hoje às 20:26 Facebook

João Pereira, que terminou a carreira esta época ao serviço do campeão Sporting, vai integrar a equipa técnica responsável pelos sub-23 dos leões.

"João Pereira, que encerrou a sua carreira de jogador no final da temporada transata, sagrando-se campeão nacional pelo Sporting, vai integrar em 2021/2022 a equipa técnica dos sub-23 leoninos liderada por Filipe Pedro", lê-se no comunicado do clube de Alvalade.

Antigo internacional português (40 jogos), João Pereira terminou a carreira de jogador aos 37 anos, tendo passado metade da última época no Sporting, depois de se ter desvinculado do Trabzonspor, emblema turco que defendeu durante quatro temporadas.

"É um 'bichinho' que foi crescendo ao longo da minha carreira de futebolista. Essa vontade foi-se desenvolvendo e é uma nova aventura para a qual estou motivado. A verdade é que alguns colegas de equipa, sobretudo os mais novos, como o Luís Maximiano e o Daniel Bragança, já me chamavam 'mister' de vez em quando", afirmou Pereira, em declarações divulgadas pelo Sporting.

Formado no Benfica, o ex-lateral direito passou também por Gil Vicente, S. C. Braga, Valência e Hannover e representou Portugal nas fases finais do Euro2012 e do Mundial2014.

No Sporting, além de 2020/21, João Pereira vestiu a camisola do clube entre 2009 e 2012 e mais tarde entre 2015 e 2017.

"Quero construir a minha carreira da mesma forma, dando passo a passo. Neste momento sou um aprendiz, é como se estivesse a começar nas escolinhas. Estou aqui para aprender com todos e para transmitir a minha experiência. Acima de tudo, quero ajudar naquilo que for preciso", garantiu.

Na última época, a equipa de sub-23 do Sporting terminou a primeira fase da Liga Revelação no quinto lugar do grupo B, tendo falhado o acesso ao 'play-off' de campeão, ganho pelo Estoril.