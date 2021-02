João Pinheiro apita clássico no Dragão

JN/Agências Hoje às 20:47 Facebook

O árbitro bracarense João Pinheiro foi o nomeado para dirigir, no sábado, pelas 20.30 horas, a receção do F. C. Porto ao Sporting, da 21.ª jornada da Liga.

O juiz, natural de Vila Nova de Famalicão, vai arbitrar pela quinta vez um jogo entre dragões e leões, sendo que o último foi há pouco mais de um mês, na meia-final da Taça da Liga, que a formação lisboeta venceu por 2-1.

No currículo de João Pinheiro contam-se ainda um F. C. Porto-Sporting (1-0), da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal 2017/18, a final da Taça da Liga 2018/19, que os verdes e brancos venceram no desempate por grandes penalidades, e o clássico que ditou a conquista do título de campeão por parte do F. C. Porto na época passada (2-0).

Já o vídeoárbitro será Artur Soares Dias, do Porto.