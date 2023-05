João Pinheiro apita o Sporting-Benfica

JN Hoje às 13:36 Facebook

Dérbi lisboeta de domingo será arbitrado pelo juiz de Braga. Fábio Veríssimo no Famalicão-F. C. Porto

O Conselho de Arbitragem da FPF nomeou João Pinheiro (AF Braga) para o jogo da penúltima jornada da Liga entre o Sporting e o Benfica, marcado para domingo à noite, em Alvalade. Fábio Veríssimo (AF Leiria) vai apitar a partida entre o Famalicão e o F. C. Porto, agendada para sábado.

Estes dois jogos podem decidir o título de campeão a favor do Benfica nesta ronda. Se os dragões perderem em Famalicão, a equipa da Luz nem precisará de pontuar em Alvalade. Se o F. C. Porto vencer, as águias terão de ganhar no estádio do rival lisboeta para se selarem a conquista do título.

Na abertura da 33.ª jornada, Artur Soares Dias (AF Porto) estará no Marítimo-Vizela de sexta-feira. Nuno Almeida (AF Algarve) vai dirigir o Boavista-Braga, no sábado