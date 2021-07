João Pinheiro apita Supertaça

JN/Agências Hoje às 19:37 Facebook

O árbitro bracarense João Pinheiro foi o escolhido pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para dirigir a Supertaça Cândido de Oliveira, que coloca frente a frente Sporting e Braga, no sábado, no Estádio Municipal de Aveiro.

O juiz, de 33 anos, será acompanhado pelos assistentes Tiago Costa e Nuno Eiras, enquanto Gustavo Correia foi designado quarto árbitro. No videoárbitro (VAR) estará André Narciso, de Setúbal.

O encontro entre leões e arsenalistas, com início agendado para as 20.45 horas, no Estádio Municipal de Aveiro, terá 33% da sua lotação (30.127), ou seja, cerca de 10 mil adeptos nas bancadas.