João Pinheiro é o árbitro da final da Taça da Liga

O árbitro João Pinheiro foi nomeado, nesta quinta-feira, para dirigir a final da Taça da Liga, entre o Sporting e o F.C. Porto, que se realiza no sábado (19.45 horas), em Leiria.

Com 35 anos, é a terceira vez que o juiz, da A.F. Braga, dirige jogos dos dragões, nesta época. Marcou presença do F.C. Porto-Benfica (0-1) e no Gil Vicente-F.C. Porto (0-2), ambas partidas no campeonato, e esteve também num duelo dos leões, no Bessa, diante do Boavista (1-2).

No Estádio Dr. Magalhães Pessoa. Rui Cidade e Nélson Pereira vão ser os assistentes, já o VAR fica entregue a Tiago Martins.