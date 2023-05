João Pinheiro nomeado para apitar a final da Taça de Portugal

JN/Agências Hoje às 12:51 Facebook

A final da Taça de Portugal, entre F. C. Porto e Sporting de Braga, será dirigida pelo árbitro João Pinheiro. O encontro está marcado para o dia 4 de junho, no Estádio do Jamor, em Oeiras.

O árbitro João Pinheiro vai dirigir no domingo a final da Taça de Portugal de futebol entre o Sporting de Braga e o F. C. Porto, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O árbitro da associação de Braga, de 35 anos, estará na final no Estádio Nacional, com início às 17.15 horas, acompanhado pelos assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, com Manuel Oliveira como quarto árbitro. No videoárbitro estará Nuno Almeida, coadjuvado por Hélder Malheiro e André Campos.

Esta época, o árbitro esteve no jogo entre Sporting de Braga e F. C. Porto, da 25.ª jornada da Liga de futebol, disputado em Braga, que terminou com um empate sem golos.

Antes, João Pinheiro já tinha arbitrado o jogo entre Sporting de Braga e Benfica (3-0) e entre Gil Vicente e Sporting de Braga (0-1), também do campeonato.

Em jogos do F. C. Porto, João Pinheiro arbitrou ainda a visita a Arouca (0-1) e ao Gil Vicente (0-2), e a receção ao Benfica (derrota por 1-0), bem como a final da Taça da Liga desta temporada, em que os dragões venceram o Sporting (2-0), em Leiria.

A final da Taça de Portugal de domingo é o quarto jogo das competições nacionais em que se decide um troféu com arbitragem de João Pinheiro, depois da Taça da Liga desta época (F. C. Porto) e a de 2018/19 (Sporting), mas também da Supertaça de 2021 (Sporting).

O F. C. Porto procura juntar a conquista da Taça de Portugal, que seria a sua 19.ª, à Taça da Liga e Supertaça, ainda no início da época, enquanto o Sporting de Braga tenta a sua quarta vitória na competição.