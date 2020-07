João Pinheiro nomeado para o clássico F. C. Porto-Sporting

JN Hoje às 20:12 Facebook

O árbitro João Pinheiro, de Braga, foi o escolhido pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para dirigir o clássico entre F. C. Porto e Sporting, na quarta-feira, pelas 21.30 horas, no Estádio do Dragão, em jogo da 32.ª jornada da Liga que pode ser decisivo para o título.

O juiz minhoto será auxiliado por Bruno Rodrigues e Luciano Maio e terá no VAR Iancu Vasilica, de Vila Real.

Os dragões lideram o campeonato com 76 pontos, mais oito do que o Benfica, que defronta no dia anterior (21.30 horas) o V. Guimarães, na Luz.