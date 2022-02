João Pinheiro nomeado para o F. C. Porto-Sporting

JN/Agências Hoje às 19:08 Facebook

Twitter

Partilhar

João Pinheiro (AF Braga) foi o árbitro nomeado para o clássico entre F. C. Porto e Sporting, no Estádio do Dragão, marcado para a próxima sexta-feira, a contar para a 22.ª jornada da Liga.

O juiz, de 34 anos, será auxiliado por Tiago Costa e Luciano Maia, enquanto no VAR estarão Luís Godinho e Rui Teixeira. Fábio Melo será o quarto árbitro da partida.

Este será o terceiro jogo dos dragões arbitrado por João Pinheiro em 2021/22, depois de Marítimo (1-1) e Vizela (3-1), nos quartos de final da Taça de Portugal. O bracarense também já apitou o Sporting, contra o Braga (2-1), para a Supertaça, e contra o Marítimo (1-0), para a Liga.