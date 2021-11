João Pinto: "A mística é ir buscar forças onde não existem"

Nuno A. Amaral Hoje às 09:17 Facebook

À beira dos 60 anos, o eterno capitão portista recorda tempos muito felizes.

Parece que foi ontem que João Pinto andou às voltas no Prater, em Viena, sem dar a Taça dos Campeões a ninguém, mas a verdade é que o antigo capitão portista já faz amanhã 60 anos. Em entrevista ao JN, o eterno número dois e atual coordenador técnico adjunto da formação do F. C. Porto recorda uma carreira cheia de sucessos e de memórias, com muitos elogios para José Maria Pedroto e Pinto da Costa, sem esquecer Sérgio Conceição

Tem o recorde de jogos pelo F. C. Porto (587), com 16 anos seguidos a jogar na equipa principal e 24 troféus conquistados. Como foi possível chegar a estes números?