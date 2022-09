João Rafael Koehler esclarece que não vai fazer parte da SAD do F. C. Porto

Arnaldo Martins Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de ter sido associado a uma possível entrada na SAD do F. C. Porto, João Rafael Koehler esclareceu ao JN, esta terça-feira, que isso não será uma realidade.

João Rafael Koehler não vai fazer parte da SAD do F. C. Porto. A garantia foi dada pelo mesmo, ao JN, depois de ter surgido a dúvida sobre uma eventual integração do empresário na estrutura portista, após um alegado almoço com o presidente Pinto da Costa e outros administradores da SAD.



"Não vou estar a comentar conversas que tive com o presidente do clube. Acho que era extremamente indelicado falar sobre isso. O que é privado é privado", disse, antes de deixar a garantia: "Isso devia ser suficiente, mas eu não vou pertencer à SAD do F. C. Porto".