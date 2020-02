João Rafael Koehler reflete sobre candidatura à presidência do F. C. Porto

Hoje às 17:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Empresário portuense explica que foi convidado por vários grupos de adeptos para apresentar uma candidatura à liderança do clube azul e branco.

O empresário portuense João Rafael Koehler está a refletir se avança com uma possível candidatura à presidência do F. C. Porto, depois de ter sido "convidado por vários grupos" de adeptos do F. C. Porto, segundo explicou o próprio ao JN. "Mas não é verdade que seja candidato. Ainda não aceitei, estou a refletir", adiantou João Rafael Koehler, que ficou conhecido por ter feito parte dos jurados do programa Shark Tank, da SIC.

Estas declarações surgem depois de terem aparecido várias referências nas redes sociais que João Rafael Koehler seria candidato à presidência do F. C. Porto. As eleições ainda não estão marcadas, mas devem ser realizadas em abril, precisamente quando termina o mandato do atual presidente Pinto da Costa.