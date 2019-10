João Rodrigues renova pelo F. C. Porto

José Pedro Gomes Hoje às 14:31 Facebook

O vencedor da última Volta a Portugal em Bicicleta vai continuar a representar os dragões, na próxima época.

O ciclista João Rodrigues renovou contrato com a equipa W52 F.C. Porto.

O anúncio da renovação foi conhecido, esta sexta-feira, no decorrer de uma cerimónia em que o corredor ofereceu ao Museu F. C. Porto a bicicleta com que venceu a Volta a Portugal 2019.

"É um orgulho dar continuidade a este projeto. Sinto-me bem aqui e quero continuar a contribuir para o sucesso da equipa", afirmou João Rodrigues.

Entretanto, a W52 F.C. Porto assegurou a contratação de Amaro Antunes, de 28 anos. Trata-se de um regresso desta ciclista aos "dragões", após ter estado duas temporadas ao serviço da equipa polaca CCC Team.