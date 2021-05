João Rodrigues vence a Volta ao Algarve

JN Hoje às 17:31 Facebook

O ciclista da W52-F. C. Porto venceu, este domingo, a Volta ao Algarve. Desde 2006 que um corredor português não vencia a prova lusa mais cotada no escalão internacional, mas a seca terminou com um ataque demolidor no Alto do Malhão.

O britânico Ethan Hayter entrou para a quinta e última etapa da Volta ao Algarve, do WorldTour, com 12 segundos de vantagem sobre o ciclista português e algumas mazelas resultantes da queda sofrida no contrarrelógio de sábado.

A estratégia dos dragões foi perfeita, com Amaro Antunes a lançar o primeiro ataque na última subida do dia, deixando de imediato a ideia que Hayter não estava a passar bem. Seguiu-se João Rodrigues, que ainda teve a companhia de Kasper Asgreen, terceiro da geral, durante alguns metros, mas nem o dinamarquês teve pedalada para acompanhar o ritmo luso.

Amaro Antunes deu uma preciosa ajuda no último quilómetro da subida, com João Rodrigues a seguir, depois, na companhia de Élie Gesbert, que acabaria por ganhar a etapa, mas a grande festa pintou-se de azul e branco.

Desde 2006 que a Volta ao Algarve não tinha um vencedor português (João Cabreira), tendo, desde então, consagrado grandes nomes como ciclismo mundial como Richie Porte, Geraint Thomas, Primož Roglič, Tadej Pogacar ou Remco Evenepoel.

Este ano, com o adiamento do início da prova, devido à pandemia, a Volta ao Algarve coincidiu com o arranque da Volta a Itália e, por isso, perdeu algumas vedetas, nada que tire, porém, mérito à enorme conquista de João Rodrigues e da W52/F. C. Porto.