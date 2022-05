João Sousa autoritário avança para a segunda ronda do torneio de Genebra

JN/Agências Hoje às 13:10 Facebook

O tenista português qualificou-se para a segunda ronda do torneio de Genebra, com um triunfo em dois "sets" sobre o espanhol Pablo Andujar.

Um dia depois de ter vencido na estreia em pares ao lado de Francisco Cabral, o número um nacional regressou ao court para impor-se com autoridade ao experiente espanhol, 83.º jogador da hierarquia mundial, com os parciais de 6-1 e 6-4, em uma hora e 17 minutos.

Sousa, 79.º classificado da hierarquia ATP, só por uma vez perdeu o serviço, no segundo jogo do segundo "set", mas soube reagir, conquistando dois "breaks", nos quinto e sétimo jogos, para fechar o parcial com 6-4, no terceiro "match-point".

Na próxima ronda do torneio suíço, o vimaranense vai defrontar o georgiano Nikoloz Basilashvili, quinto cabeça de série e 25.º tenista mundial, que hoje beneficiou da desistência do argentino Facundo Bagnis, depois de ter vencido o primeiro set por 6-4.

João Sousa, de 33 anos, foi finalista em Genebra em 2015, tendo caído na segunda ronda na sua última participação neste torneio em 2019.