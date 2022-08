João Sousa avança em pares no US Open

JN/Agências Hoje às 20:12 Facebook

O tenista português João Sousa, ao lado do brasileiro Marcelo Demoliner, apurou-se, esta quarta-feira, para a segunda ronda de pares do US Open, quarto e último "major" da temporada, após bater Horacio Zeballos e Marcel Granollers em três parciais.

Diante do argentino Zeballos e do espanhol Granollers, quintos cabeças de série, o jogador vimaranense, apurado igualmente para a segunda de singulares, e o brasileiro Demoliner precisaram de duas horas e 22 minutos para se imporem por 3-6, 7-6 (7-3) e 7-6 (10-4).

Na segunda ronda, a dupla Sousa/Demoliner vai enfrentar os vencedores do encontro entre os pares Arthur Rinderknech/Benjamin Bonzi e Jaume Munar/Feliciano López.

No quadro de pares, também a dupla lusa Nuno Borges e Francisco Cabral vai tentar o acesso à segunda fase, diante do colombiano Nicolas Barrientos e do mexicano Miguel-Angel Reyes-Varela.