João Sousa cai à segunda ronda na Áustria

Filipe Trindade Hoje às 18:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O tenista português, atualmente na 61.ª posição do ranking ATP, perdeu com o checo Jiri Lehecka, por 2-1, e foi eliminado nos oitavos-de-final do torneio disputado em Kitzbuhel.

O primeiro set revelou-se muito equilibrado, com o tenista da República Checa a vencer o tiebreak por 8-6. Seguiu-se o empate de João Sousa, que venceu com um parcial de 6-1, e o último e decisivo jogo terminou com um 6-3 para Lehecka, que assim passou aos quartos-de-final da competição.

O tenista checo, número 68 do ranking mundial, irá enfrentar o espanhol Roberto Bautista, atualmente na 20.ª posição do ATP, nos quartos-de-final de Kitzbuhel, esta quinta-feira às 11.30 horas.