João Sousa cai na primeira ronda de Indian Wells

Português foi derrotado pelo espanhol Pedro Martinez, despedindo-se da competição que se disputa na Califórnia. Segue-se o torneio de Miami, daqui a duas semanas.

João Sousa foi afastado de Indian Wells na ronda inaugural do torneio californiano, tendo perdido com o espanhol Pedro Martinez por 2-0, com os parciais de 6-4 e 7-5.

Numa partida equilibrada, o número 1 português, que ocupa o 85.º lugar do ranking mundial, desperdiçou um "break" no segundo set, no qual chegou a servir para o vencer, permitindo a recuperação de Martinez, número 49 do mundo.

A participação de João Sousa na edição 2022 do torneio Masters 1000 de Indian Wells termina de forma precoce e fica marcada pela rábula da inscrição de Novak Djokovic, impedido de entrar nos Estados Unidos da América por não estar vacinado contra a covid-19, que obrigou o português a disputar a fase de qualificação para entrar no quadro principal.

Depois de ser afastado na segunda ronda do "qualifying", João Sousa acabou repescado para a fase decisiva do torneio, como "lucky loser", em virtude da desistência de Novak Djokovic.

O tenista português vai continuar em solo americano, uma vez que está inscrito para participar no torneio Masters 1000 de Miami, daqui a um par de semanas.