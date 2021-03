João Sousa cai na primeira ronda em Santiago do Chile

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 21:49 Facebook

João Sousa (100.º ATP) caiu, esta terça-feira, aos pés de Juan Pablo Varillas (171.º), qualifier peruano que venceu por 2-0, com os parciais 6-4 e 6-1.

Ainda não foi desta que João Sousa terminou com a maldição de derrotas. Desta vez, no ATP 250 de Santiago do Chile, o melhor tenista português de todos os tempos caiu frente a Juan Pablo Varillas (171.º), que triunfou pelos parciais de 6-4 e 6-1.

A última vitória de João Sousa num quadro principal ATP foi no Masters 1000 de Xangai, frente a Filip Krajinovic, em outubro de 2019. Aumenta assim para 13 o número de quadros principais ATP que o tenista vimaranense disputa sem triunfos.

Já Juan Pablo Varillas vai defrontar na próxima ronda o argentino Federico Coria (85.º ATP).