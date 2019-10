João Sousa cai no Masters de Xangai

Hoje às 13:43, atualizado às 13:46 Facebook

O tenista português foi eliminado em dois "sets" na segunda ronda do torneio chinês.

O tenista português João Sousa foi eliminado esta terça-feira na segunda ronda do Masters 1.000 de Xangai, ao perder com o canadiano Vasek Pospisil, em dois "sets".

João Sousa, 63.º classificado do Mundo, perdeu com Pospisil, antigo número 25.º e atual 248.º, depois de ver o canadiano quebrar-lhe o serviço ao oitavo jogo do primeiro "set" e ao 11.º jogo do segundo, fechando o encontro em 6-3 e 7-5.

O tenista vimaranense continuará em Xangai, mas nos pares, competição em que faz dupla com o argentino Diego Schwaerzman e na qual irá defrontar na primeira ronda o holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau.