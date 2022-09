João Sousa celebra triunfo histórico com vitória magistral

JN/Agências Hoje às 17:46 Facebook

João Sousa celebrou o facto de se ter tornado no tenista português com mais presenças na Taça Davis com um triunfo irrepreensível sobre Felipe Meligeni, que adiantou Portugal no duelo com o Brasil.

No primeiro encontro da inédita eliminatória entre a seleção nacional e o Brasil, referente ao Grupo I Mundial da Taça Davis, o número um português esteve magistral frente a Meligeni, impondo-se por 6-1 e 6-3, em apenas uma hora e oito minutos.

No dia em que descolou de João Cunha e Silva como tenista português com mais eliminatórias disputadas na Taça Davis (31), o vimaranense de 33 anos entrou com o 'pé direito' no encontro, conquistando o 'break' logo no segundo jogo.

Frente a um velho conhecido - os dois cruzaram-se na academia BTT em Barcelona, onde ainda hoje o português está 'baseado' -, Sousa confirmou a sua teórica superioridade, beneficiando também do evidente nervosismo do 143.º jogador mundial, a disputar apenas a sua quarta eliminatória na principal competição por seleções do ténis.

Na liderança do marcador, o número um nacional, e 56.º jogador do ranking ATP, cresceu na partida, tanto em confiança como em nível de ténis, e embalou para um triunfo 'fácil' no primeiro parcial, depois de quebrar novamente o serviço de Meligeni no sexto jogo, fechando o set em apenas 32 minutos.

Sem nunca perder o ascendente no encontro, o mais cotado dos representantes nacionais 'arrancou' aplausos das bancadas, ainda longe de estarem lotadas, com pontos inspirados que expuseram a 'décalage' em relação ao sobrinho do famoso Fernando Meligeni, o parceiro predileto de Gustavo Kuerten - a mãe e o irmão do tricampeão de Roland Garros e antigo número um mundial marcaram presença no Centro Cultural de Viana do Castelo.

O segundo set, contudo, foi mais equilibrado, com o número dois brasileiro a elevar o nível de ténis, mas a não conseguir contrariar a maior rodagem e experiência de Sousa, que não só fechou tranquilamente os seus jogos de serviço -- não enfrentou qualquer break-point no encontro -, como foi cirúrgico a conquistar o break, aumentando a pressão para adiantar-se definitivamente no sétimo jogo.

Com Meligeni já fora do encontro e sem reação perante a supremacia do vimaranense, imperial e com um ténis quase perfeito, o tenista português encostou o adversário ao fundo do court para quebrar-lhe novamente o serviço e garantir o primeiro ponto para Portugal.

Confirmado o favoritismo de Sousa, cabe agora a Nuno Borges, na semana de estreia no 'top 100' mundial (é 93.º), a tarefa de conquistar ainda hoje o segundo ponto para a seleção nacional, no embate frente a Thiago Monteiro, principal tenista brasileiro e número 65 ATP.