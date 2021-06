João Sousa com entrada direta em Wimbledon

JN/Agências Hoje às 19:05 Facebook

Twitter

Partilhar

João Sousa, 109.º do ranking mundial, tem entrada direta no quadro principal de Wimbledon, sem passar pela qualificação, depois de a organização ter abdicado de entregar dois "wild cards".

O vimaranense, de 32 anos, era o segundo "alternate" do "qualifying", que vai ser disputado entre 28 de junho e 11 de julho, atrás do argentino Facundo Bagnis, que também assegurou a entrada direta, depois de não terem sido entregues os últimos convites, revelou esta sexta-feira a organização.

Esta vai ser a sétima presença seguida de João Sousa no torneio disputado no All England Club, em Londres, onde tem como melhor resultado a presença nos oitavos de final na última edição disputada, em 2019, quando foi eliminado pelo espanhol Rafael Nadal.

Em Wimbledon, João Sousa chegou uma vez à terceira ronda, em 2016, tendo caído na primeira em 2014, 2015, 2017 e 2018 e na qualificação em 2011, 2012, 2013.

Pedro Sousa, número um português e 108.º da hierarquia, é agora o primeiro 'alternate' de Wimbledon, podendo beneficiar de alguma desistência para escapar à fase de qualificação, que vai ainda ser disputada por Frederico Silva e João Domingues.