João Sousa "desapontado com derrota" frente ao número um sueco

O tenista português João Sousa mostrou-se esta quarta-feira "desapontado com a derrota" e o nível de jogo exibido frente ao número um sueco Mikael Ymer, que venceu a primeira ronda do ATP 250 de Estocolmo, por 7-5 e 6-4.

"Não consegui estar a nível bom, como tinha estado ultimamente a jogar. Principalmente, fisicamente não estive bem e daí, se calhar, não ter jogado tão bem", começou por explicar o vimaranense, de 30 anos.

Apesar do desaire, ao cabo de uma hora e 46 minutos de encontro, o número um português e 64.º colocado no ranking ATP diz ter tido algumas chances de eliminar Ymer, número 75 na mesma hierarquia.

"Em relação ao encontro, tive as minhas oportunidades, que não consegui aproveitar. Servi para fechar o primeiro set, não o consegui fazer e ele também jogou bastante bem em alguns momentos decisivos. No segundo set, à semelhança do primeiro, também tive algumas oportunidades para ficar por cima, não as aproveitei e ele acabou por vencer", acrescentou.

Afastado do torneio de Estocolmo, Sousa vai agora disputar o ATP 500 de Basileia, a sua penúltima prova da temporada. "Faltam duas semanas para acabar o ano e daqui a três dias já vou competir em Basileia. Vou tentar estar nas melhores condições", frisou o minhoto, que já contabiliza 28 torneios disputados esta época.