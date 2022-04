João Sousa diz adeus a Belgrado logo na primeira ronda

JN/Agências Hoje às 14:15 Facebook

O tenista português foi eliminado na primeira ronda do torneio ATP 250 de Belgrado, na Sérvia, ao ser derrotado pelo brasileiro Thiago Monteiro em apenas dois sets.

João Sousa, n.º 85 do ranking mundial, foi batido pelo brasileiro, n.º 110 da hierarquia e que vinha da fase de qualificação, pelos parciais de 4-6 e 3-6, num encontro que teve a duração de uma hora e 28 minutos.

Thiago Monteiro vai defrontar na ronda seguinte o vencedor do encontro entre o belga David Goffin e o sérvio Filip Krajinovic.

Para João Sousa, número 1 português, segue-se o Estoril Open, que arranca no dia 23 de abril. Entretanto, está confirmada a desistência do francês Arthur Rinderknech, devido a uma lesão no pulso. A vaga será ocupada pelo argentino Sebastian Baez.