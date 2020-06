João Sousa e Frederico Silva eliminados do circuito Sénior FPT

JN/Agências Hoje às 21:48 Facebook

João Sousa, número 66 do ranking mundial, foi surpreendido, esta sexta-feira, por Nuno Borges e foi eliminado nos quartos de final do primeiro torneio do Circuito Sénior da Federação Portuguesa de Ténis, à semelhança de Frederico Silva.

Na Vale do Lobo Academy, em Loulé, o número um nacional não conseguiu impor o estilo de jogo e acabou derrotado pelo jovem da Maia, de 23 anos, que assegurou a qualificação para as meias-finais em dois sets, pelos parciais de 7-6 (7-3) e 6-3, em uma hora e 26 minutos.

Alcançada a vitória no Grupo I, Nuno Borges vai defrontar agora Gastão Elias, 532.º classificado do ranking ATP, que superou sem grandes dificuldades João Monteiro em duas partidas, por 6-1 e 6-2, ao cabo de uma hora e 16 minutos.

Já Frederico Silva, terceiro cabeça de série e número 193 mundial, também não conseguiu confirmar o seu favoritismo, tal como João Sousa, e acabou derrotado por Tiago Cação em três sets, 7-6 (8-6), 2-6 e 6-3, em duas horas e 57 minutos.

Graças ao triunfo, Cação aguarda pelo desfecho do desafio entre Pedro Sousa e Luís Faria para conhecer o próximo adversário do torneio que distribui 15 mil euros em prémios monetários.