João Sousa e Nuno Borges garantem vantagem lusa na Taça Davis

A seleção portuguesa, a participar na Taça Davis, conquistou uma vantagem de 2-0 frente à Polónia no 'play-off' do Grupo Mundial 1, a decorrer no Complexo Municipal da Maia. João Sousa e Nuno Borges foram os autores da boa prestação lusa.

Numa jornada inaugural muito disputada, João Sousa, número um nacional e 87.º colocado no 'ranking' ATP, precisou de três 'sets' para superar Kacper Zuk, que ocupa o 190.º lugar na hierarquia mundial, em três 'sets', pelos parciais de 6-3, 2-6 e 6-2, ao cabo de duas horas e 31 minutos.

No segundo encontro do dia, Nuno Borges, a jogar em casa, viu-se rapidamente em desvantagem, por 0-5, diante Kamil Majchrzak, número um polaco e 75.º classificado na tabela ATP, mas conseguiu dar a volta e conquistar o segundo ponto em jogo, também ao cabo de três parciais, por 3-6, 6-4 e 6-3, ao fim de uma hora e 59 minutos.

A estrear-se em encontros de singulares na Taça Davis, o jovem maiato, de 25 anos, que figura no 165.º posto na hierarquia mundial, travou uma dura batalha na terra batida da Maia mas, após ceder a partida inaugural, agarrou-se à energia do público e da sua equipa para, com um ténis mais agressivo, operar a reviravolta, que colocou Portugal em vantagem (2-0) na eliminatória.

No sábado, Portugal e Polónia voltam ao 'court' central do Complexo de Ténis da Maia para disputar um encontro de pares e dois de singulares, decidindo assim a manutenção no Grupo Mundial 1 da Taça Davis.