João Sousa e Nuno Borges no quadro principal do Open da Austrália

Os portugueses João Sousa e Nuno Borges integram a lista de tenistas com entrada direta no Open da Austrália, o primeiro "major" de 2023, que se disputará entre 16 e 29 de janeiro, em Melbourne.

Se a presença de João Sousa, número 82 na hierarquia do ATP, estava há muito garantida, a de Nuno Borges ainda carecia de confirmação oficial.

Natural da Maia, o atual número 99 do ranking mundial foi mesmo o último atleta a figurar na lista de tenistas com entrada direta no quadro principal do torneio australiano, evitando, desse modo, a sempre imprevisível fase de qualificação.

Nuno Borges, que este ano jogou os "majors" de Wimbledon, Roland Garros e dos Estados Unidos, procura estrear-se, em 2023, no Open da Austrália, que falhou, no ano passado, devido à covid-19.

A próxima edição do torneio marcará, ainda, o regresso de Novak Djokovic a Melbourne, depois de o tenista sérvio ter sido deportado da Austrália, no início deste ano, por não estar vacinado contra a covid-19.

A última edição do Open da Austrália foi conquistada pelo espanhol Rafael Nadal, após uma final memorável frente ao russo Daniil Medvedev, na qual recuperou de uma desvantagem de 2-0 para vencer por 3-2, ao cabo de mais de cinco horas de jogo.