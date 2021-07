João Sousa e Pedro Sousa afastados na primeira ronda de pares dos Jogos Olímpicos

JN/Agências Hoje às 08:32, atualizado às 08:42 Facebook

Os tenistas portugueses João Sousa e Pedro Sousa foram, este sábado, eliminados pelos japoneses Kei Nishikori e Ben McLachlan na primeira ronda do torneio de pares dos Jogos Olímpicos Tóquio2020. Pedro também perdeu em singulares. João segue em prova.

A dupla lusa perdeu ao cabo de 58 minutos frente aos nipónicos, que conseguiram um primeiro set quase perfeito, vencendo por 6-1, antes de darem luta no segundo, que Nishikori e McLachlan fecharam por 6-4. João Sousa, 137.º do mundo, ainda segue em prova em singulares, na qual se estreia na primeira ronda frente ao checo Tomas Machac, 145.º tenista mundial.

Pedro Sousa já hoje perdeu em singulares com o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 16.º favorito, por 6-3 e 6-0, num jogo de uma hora e dois minutos.

No primeiro jogo no court 2 do Ariake Tennis Park, o lisboeta de 33 anos, número um português e atual 120.º do ranking mundial, não conseguiu contrariar o favoritismo do malaguenho, 16.º cabeça de série e 35.º da hierarquia. No piso rápido nipónico, sob um calor tórrido, com 31.º celsius e 70% de humidade, que conferiam uma sensação térmica de 38º, Pedro Sousa foi batido em uma hora e dois minutos por Davidovich Fokina, por 6-3 e 6-0.

Cedo Davidovich Fokina impôs a sua superioridade, chegando, facilmente, no primeiro set, a uma vantagem de 5-0, em menos de meia hora. Depois, Sousa conseguiu responder, ao vencer o sexto jogo, quebrando o serviço do espanhol, mas não conseguiu melhor do que fechar o parcial em 6-3.

A história repetiu-se no segundo set, com Davidovich Fokina a anular o serviço a Pedro Sousa, que perdeu seis jogos e falhou na missão de igualar o feito de Gastão Elias no Rio2016, onde se tornou no primeiro tenista português a vencer um encontro no torneio olímpico de singulares. O espanhol aproveitou o primeiro "match point" e marcou encontro na segunda ronda com o vencedor do embate entre o italiano Lorenzo Musetti e o australiano John Millman.

O mais importante foi conseguir vir a Tóquio

"O mais importante foi conseguir vir a Tóquio. A estreia olímpica era o objetivo que tinha para a minha carreira, que já tinha definido há muito tempo", disse Pedro Sousa, em declarações à agência Lusa, referindo as "condições bastante difíceis" em Tóquio, onde esteve "um dia e meio de cama" por algo que comeu e atrasou um pouco a preparação.

No entanto, o tenista do Club Internacional de Foot-Ball não procurou encontrar desculpas e elogiou o adversário, duas vezes semifinalista do Estoril Open. "Não estou muito habituado a estas condições, nem me sinto muito confortável, mas o meu adversário foi bastante superior. É melhor do que eu e hoje provou isso", sublinhou