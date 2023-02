João Sousa é surpreendido e Portugal fica com missão complicada

JN/Agências Hoje às 20:59, atualizado às 21:28 Facebook

João Sousa foi derrotado, este sábado, por Tomas Machac e deixou a seleção portuguesa de ténis com uma missão complicada diante da República Checa, ficando obrigada a vencer os três encontros de domingo para aceder às Finais da Taça Davis.

O número um nacional, 84.º colocado no ranking ATP, não foi capaz de confirmar o teórico favoritismo diante do jovem adversário, de 22 anos, que ocupa o 122.º lugar na mesma hierarquia, e acabou por perder em três sets, com os parciais de 7-6 (8-6), 3-6 e 6-2, ao fim duas horas e 50 minutos.

Sousa, de 33 anos, até entrou muito bem em jogo, autoritário, confiante e a comandar os pontos face a Machac, que necessitou de algum tempo para se adaptar e fazer frente ao anfitrião, que facilmente chegou a uma vantagem de 3-0.

Machac, que havia vencido o único confronto direto entre ambos, nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, reagiu com um contra break no quinto jogo (3-2) e conseguiu levar a decisão do set inicial para o tie-break, depois de o minhoto desperdiçar um 'set point' no 6-6. Na hora de todas as decisões, Sousa desperdiçou um segundo set point e o jovem adversário não se fez rogado, encerrando o 'tira-teimas' à primeira oportunidade.

O início do segundo set foi pautado por um jogo de nervos, de ambas as partes, mas Sousa conseguiu recuperar o bom nível exibido a abrir a contenda e, apesar de ter sido quebrado duas vezes, impôs quatro breaks ao opositor e voltou a restabelecer a igualdade no marcador.

Apesar de ter criado boas expectativas para o set decisivo, graças a quatro jogos consecutivos, o mais experiente jogador da equipa portuguesa foi perdulário, ao falhar seis oportunidades para fechar o terceiro jogo, e viu-se confrontado com oito pontos de break.

Sousa cedeu e Machac, que aparentemente estava a sofrer alguns problemas físicos, agarrou-se à vantagem para não mais largar, confirmando o triunfo com um segundo 'break' no sétimo jogo, antes de fechar o duelo ao segundo 'match point'.

Consumados os triunfos de Jiri Lehecka e de Tomas Machac frente a Nuno Borges e João Sousa, respetivamente, Portugal fica obrigado a vencer os três encontros de domingo para bater a República Checa e garantir, pela primeira vez na história, o apuramento para as finais da Taça Davis, competição que a nação adversária já ganhou em três ocasiões (1980, 2012 e 2013).