João Sousa eliminado na primeira ronda de pares em Roland Garros

JN/Agências Hoje às 14:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O tenista português, a jogar com o georgiano Nikoloz Basilashvili, foi eliminado na primeira ronda do quadro de pares de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da temporada.

Sousa e Basilashvili foram derrotados pelo sérvio Miomir Kecmanovic e pelo norte-americano Nicholas Monroe, por 6-4 e 6-4, em uma hora e 15 minutos.

Eliminado nos pares, João Sousa, 63.º do mundo, disputa, na quinta-feira, a segunda ronda de singulares, frente ao italiano Lorenzo Sonego, 35.º colocado no ranking ATP.

Ainda no torneio de pares, Francisco Cabral faz a sua estreia em torneios do Grand Slam. Ao lado do dinamarquês Holger Rune, vai defrontar os franceses Jo-Wilfred Tsonga e Richard Gasquet.