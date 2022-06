João Sousa eliminado na primeira ronda de Wimbledon

JN/Agências Hoje às 17:39 Facebook

O tenista português João Sousa foi, esta terça-feira, eliminado na primeira ronda de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da temporada, ao perder com o francês Richard Gasquet, em cinco sets.

Em Londres, o vimaranense, 60.º do ranking mundial, perdeu com o francês, 69.º, por 7-6 (9-7), 6-2, 4-6, 4-6 e 6-3, em três horas e 28 minutos.

Em oito participações no torneio de relva londrino, João Sousa caiu pela sexta vez na primeira ronda, embora seja no All England Club que tem a sua melhor prestação em majors, com a presença nos oitavos em 2019.

Na próxima ronda, Gasquet vai defrontar o vencedor do encontro entre o português Nuno Borges, 123.º do mundo, e o norte-americano Mackenzie McDonald, 55.º.