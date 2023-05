João Sousa eliminado na primeira ronda do challenger de Aix-en-Provence

JN/Agências Hoje às 16:42 Facebook

O tenista português João Sousa foi, esta terça-feira, eliminado na primeira ronda do challenger de Aix-en-Provence, em França, ao ser batido pelo francês Luca van Assche em três sets.

Sousa, 162.º do ranking mundial, foi batido pelo 86.º da hierarquia pelos parciais de 6-4, 6-7 (2-7) e 6-1, num encontro que teve a duração de duas horas e 34 minutos.

O tenista vimaranense, de 34 anos, ainda não conseguiu vencer desde que bateu o italiano Giulio Zeppieri na primeira ronda do Estoril Open, prova no qual foi eliminado pelo norueguês Casper Ruud, que acabou por vencer o torneio.

Sousa foi depois batido na qualificação para Monte Carlo, no challenger de Oeiras 3, na qualificação para Madrid e esta terça-feira em Aix-en-Provence, com Luca van Assche, que no Estoril Open venceu Pedro Sousa na primeira ronda, a seguir em frente.

No quadro de singulares do challenger francês vai ainda estar em competição Nuno Borges, número um nacional e 74.º do ranking mundial.

Nuno Borges também vai participar no torneio de pares ao lado de Francisco Cabral, que no fim de semana venceu o challenger de Roma ao lado do colombiano Nicolas Barrientos.

Nuno Borges e Francisco Cabral vão defrontar ainda hoje os franceses Arthur Cazaux e Alexandre Muller.