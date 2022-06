João Sousa encontra Richard Gasquet na ronda inaugural de Wimbledon

JN Hoje às 12:10 Facebook

João Sousa vai defrontar o francês Richard Gasquet na primeira eliminatória do torneio de Wimbledon, que se realiza entre 27 de junho e 10 de julho, em Inglaterra.

Em caso de vitória na ronda inicial, o português, número 59 do ranking ATP, defrontará o vencedor do encontro entre o croata Marin Cilic e o americano Mackenzie McDonald.

Quanto aos principais favoritos à conquista do terceiro Grand Slam da temporada, Novak Djokovic defronta o sul-coreano Kwon, Carlos Alcaraz medirá forças com Jan-Lennard Struff, Rafael Nadal terá pela frente Francisco Cerundolo e Stefanos Tsisipas joga frente a Alexander Ritshard.

Num torneio que não contará com as presenças do número 1 do ranking mundial Daniil Medvedev, em consequência da invasão da Rússia à Ucrânia, nem do número 2, Alexander Zverev, devido a lesão, há outros nomes a ter em conta, como o norueguês Casper Rudd, finalista derrotado em Roland Garros, ou o italiano Matteo Berrettini, recuperado de lesão.