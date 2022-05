João Sousa está na final de Genebra

JN/Agências Hoje às 17:49 Facebook

O mais cotado tenista português de sempre qualificou-se para a final do ATP 250, após ter batido o francês Richard Gasquet. No derradeiro jogo de domingo, que pode valer a João Sousa o quinto título da carreira, o adversário será o norueguês Casper Rudd.

Nas meias-finais do torneio suíço, o número um nacional esteve irrepreensível frente ao experiente Gasquet, 75.º jogador do ranking ATP, impondo-se por expressivos 6-2 e 6-2, em uma hora e 16 minutos.

Naquele que foi o seu melhor encontro do ano, o vimaranense, de 33 anos, carimbou a qualificação para a sua 12.ª final no circuito ATP, na qual vai lutar pelo quinto cetro da carreira frente ao oitavo jogador mundial e campeão em título, que hoje bateu o norte-americano Reilly Opelka (18.º), com os parciais de 7-6 (7-2) e 7-5.

Finalista em Genebra em 2015, o melhor tenista português de sempre, atualmente na 79.ª posição da hierarquia mundial, exibiu hoje um nível de ténis elevado - ganhou 82% dos pontos no primeiro serviço -, cimentado por uma confiança inabalável, para garantir a vitória na 21.ª meia-final ATP que disputou.