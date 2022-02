João Sousa foi repescado mas acaba eliminado em Doha

Rui Almeida Santos Hoje às 14:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Tenista português ocupou a vaga deixada em aberto pela desistência de Lorenzo Musetti, mas não conseguiu levar de vencida o sueco Elias Ymer, na ronda inaugural do torneio realizado no Catar.

Não era sequer para disputar o quadro principal do torneio de Doha, no Catar, e por pouco não se qualificou para a segunda ronda. Depois de ter sido afastado por Thomas Fabbiano na fase de qualificação, João Sousa beneficiou da desistência do italiano Lorenzo Musetti, foi repescado, mas acabou por perder para Elias Ymer (2-1), na primeira ronda da prova

O número 1 português começou por conquistar o primeiro parcial, por 6-2, mas permitiu a reviravolta ao sueco, que venceu os dois sets seguintes por 6-3 e 7-5.

Curiosamente, João Sousa tinha batido Elias Ymer nas meias-finais do recente torneio de Pune, na Índia, o qual seria conquistado pelo tenista português, que bateu o finlandês Emil Ruusuvuori na final.

Em poucas semanas, esta foi a segunda vez que João Sousa foi repescado para o quadro principal de um torneio ATP. No início do ano, o atleta tinha garantido uma vaga no Open da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, por essa via.