João Sousa garantido no quadro principal do US Open

Atual número 58 do ranking ATP, João Sousa terá entrada direta no quadro principal do US Open, último Grand Slam da temporada, que se disputa entre 29 de agosto e 11 de setembro, nos Estados Unidos da América. Nuno Borges e Gastão Elias estão confirmados no 'qualifying'.

João Sousa volta ao quadro principal do US Open um ano depois de ter sido obrigado a disputar a fase de qualificação, da qual foi eliminado logo na primeira ronda.

Já Nuno Borges e Gastão Elias (número 200 mundial) estão garantidos no 'qualifying', sendo que o tenista da Maia, número 111 na hierarquia ATP, ainda acalenta esperanças em entrar diretamente no quadro principal.

Tudo dependerá de eventuais desistências de tenistas com melhor ranking do que o maiato, que este ano disputou o quadro principal do torneio de Wimbledon como 'lucky loser', ficando com a vaga do croata Marin Cilic, forçado a desistir da prova devido à covid-19.