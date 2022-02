João Sousa na final do torneio de Pune

JN/Agências Hoje às 17:00, atualizado às 17:45 Facebook

O tenista português qualificou-se, este sábado, para final do torneio de Pune, na Índia, ao vencer sueco Elias Ymer, enfrentando agora o finlandês Emil Ruusuvuori no jogo decisivo.

João Sousa, 137.º do "ranking" mundial, bateu o tenista sueco, 163.º da hierarquia, por 5-7, 7-6 (7-4) e 7-5, após três horas e 15 minutos de confronto no torneio ATP 250.

Depois de perder o primeiro "set", o tenista português conseguiu dar a volta ao encontro e ultrapassou Elias Ymer, numa partida sempre equilibrada que foi decidida quando João Sousa quebrou o serviço do adversário no "set" decisivo, fazendo o 6-5, para depois fechar o jogo com o seu serviço.

Na final, João Sousa vai defrontar finlandês Emil Ruusuvuori, n.º 87 do mundo, que venceu na outra meia-final o polaco Kamil Majchrzak, 95.º do "ranking".

O vimaranense, de 32 anos, vai marcar presença pela 11.ª vez em finais, a última das quais tinha sido em 2018, no Estoril Open, naquela que é a mais recente das suas três vitórias.

"Tive momentos muito difíceis na minha carreira"

João Sousa vincou que a qualificação para a final do ATP 250 de Pune, após a vitória "significa muito", sobretudo depois na fase menos positiva vivida nas últimas temporadas.

"Isto significa muito para mim. Tive momentos muito difíceis na minha carreira. Os dois últimos anos foram muito difíceis, muita coisa passou-me pela cabeça durante esse tempo. Isto significa muito para mim, é muito especial. Muito obrigado", afirmou em "court".

Depois do triunfo no Estoril Open em 2018, o vimaranense terminou precocemente a temporada de 2019 com uma fratura de esforço no pé esquerdo e nas duas épocas seguintes, além de mais alguns problemas físicos, nomeadamente uma tendinite no braço direito, não conseguiu ganhar encontros consecutivos e recuperar o seu melhor nível, até às quatro vitórias em Pune.

"Esta atmosfera foi incrível esta noite. É por isto que jogamos ténis e gostamos de jogar ténis. Foi espetacular. Continuei a acreditar nos três "match points", tentei continuar a puxar e de alguma maneira encontrei maneira de dar volta. Isto é simplesmente inacreditável", acrescentou o minhoto, de 32 anos.

Na final, João Sousa terá pela frente o finlandês Emil Ruusuvuori (887.º ATP), de 22 anos, com quem perdeu, em junho de 2021, na fase de qualificação do ATP 250 de Estugarda.

"Jogámos no "qualy" de Estugarda no ano passado. Vai ser um encontro difícil. Vou tentar recuperar o máximo possível para dar luta amanhã [domingo] e as pessoas possam aproveitar", rematou Sousa.