João Sousa pela quinta vez na segunda ronda de Roland Garros

O tenista português João Sousa qualificou-se pela quinta vez para a segunda ronda de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da temporada, ao vencer Tseng Chun-Hsin, de Taiwan.

Após um longo encontro de quatro horas e 23 minutos, o vimaranense, 63.º do mundo, bateu Tseng, 109.º classificado, por 6-7 (5-7), 6-1, 4-6, 6-1 e 6-4.

João Sousa não vencia uma partida do quadro principal em Roland Garros desde 2017 e foi obrigado a ir ao limite para superar Tseng Chun-Hsin, que só caiu no quinto e último set.

No espaço de poucos dias, o tenista português superou duas autênticas maratonas no court, depois de ter perdido a final do torneio de Genebra, no domingo, para o norueguês Casper Ruud ao cabo de mais de três horas jogo.

João Sousa, que tenta chegar pela primeira vez à terceira ronda em Paris, vai agora defrontar o italiano Lorenzo Sonego, 35.º do ranking ATP, ou o alemão Peter Gojowczyk, 94.º colocado.