João Sousa perde na Alemanha, Nuno Borges avança no "Challenger" de Lyon

João Sousa foi eliminado na primeira ronda do torneio de Estugarda ao ser batido pelo moldavo Radu Albot. Em França, Nuno Borges, quinto cabeça de série, qualificou-se para a segunda ronda do "Challenger" de Lyon, ao vencer em dois sets o chileno Gonzalo Lama.

João Sousa, melhor tenista luso no 63.º lugar do ranking mundial, foi derrotado pelo moldavo Radu Albot, número 121 na hierarquia e que disputou a fase de qualificação, pelos parciais de 6-2 e 7-6 (9-7), num encontro que teve a duração de uma hora e 44 minutos.

O vimaranense, de 33 anos, que em Roland Garros foi eliminado na segunda ronda, acabou por cair à primeira no torneio ATP 250, disputado na relva, em Estugarda, com Albot a defrontar agora o italiano Matteo Berrettini, número 10 do mundo e segundo cabeça de série do torneio alemão.

Em França, na primeira eliminatória do Challenger de Lyon, Nuno Borges, 130.º classificado do ranking ATP, não encontrou muita oposição por parte de Gonzalo Lama, que ocupa o 250.º lugar na hierarquia mundial, impondo-se por duplo 6-4, após uma hora e 24 minutos de confronto.

O tenista português, de 25 anos, que foi afastado na primeira eliminatória do torneio de Roland Garros, regressou aos triunfos graças a duas quebras de serviço, uma em cada parcial, sem conceder qualquer jogo de serviço.

Na segunda ronda do torneio francês, em terra batida, Nuno Borges vai defrontar o vencedor do encontro de hoje entre o argentino Facundo Diaz Acosta, número 246 do mundo, e o francês Alexandre Muller, 224.º do ranking.