João Sousa perde na estreia do Roland Garros e despede-se de Paris

O tenista português despediu-se esta terça-feira de Roland Garros, terceiro major da temporada, que decorre até 11 de outubro em Paris, ao perder na primeira ronda diante o eslovaco Andrej Martin, em três sets.

A disputar já durante a noite o último encontro do court 4, depois de a chuva ter atrasado a jornada, o número um nacional e 77.º colocado ATP não foi capaz de ultrapassar o adversário, que figura no 102.º posto da mesma hierarquia, e cedeu a qualificação para a segunda ronda pelos parciais de 7-5, 6-1 e 6-2, em uma hora e 53 minutos.

João Sousa, que na primeira partida foi quebrado no quarto jogo, para ficar em desvantagem, por 1-3, até conseguiu devolver o break, ao converter a primeira das duas oportunidades no nono jogo, e reduziu de 2-5 para 4-5. Igualou a contenda no seu jogo de serviço (5-5), mas não conseguiu evitar a nova quebra de serviço, ao cometer um erro de direita, e cedeu por 7-5.

Após uma advertência por abuso verbal, o minhoto, de 31 anos, voltou a sofrer novo break no quarto jogo e, depois de uma segunda quebra de serviço, já emocionalmente fragilizado e um nível de jogo inconsistente, viu Martin fechar o segundo set por 6-1, em apenas 29 minutos.

Desmotivado, pouco assertivo e incapaz de desestabilizar o adversário, Sousa entrou mal na terceira partida ficando rapidamente em desvantagem por 1-4. Ainda reduziu para 2-4, mas, com novo erro, permitiu ao eslovaco, que está a disputar pela quarta vez um quadro principal de um torneio do Grand Slam, passar para a frente com 5-2 e servir para encerrar o embate por 6-2.

Na sequência de apenas duas quebras de serviço, em cinco oportunidades, 32 erros não forçados e apenas 14 winners, João Sousa despediu-se, pelo terceiro ano consecutivo, do major parisiense na ronda inaugural, permanecendo sem vencer qualquer encontro de um quadro principal ATP desde o Masters 1.000 de Shangai em outubro de 2019.